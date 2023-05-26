مساعد وزير النفط: الحرب الاقتصادية هي اکثر تعقیدا من الحرب المفروضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير النفط والرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "مجيد جنكي" إن الحرب الاقتصادية اليوم هي استمرار لثماني سنوات من الحرب المفروضة (الحرب الايرانية-العراقية) لكنها أكثر تعقيداً من ذلك لأن صناعة الغاز في البلاد هي في طليعة هذه المعركة.

وفي اجتماع مشترك مع الرؤساء التنفيذيين لشركات تكرير الغاز في عسلوية بمحافظة بوشهر( جنوبي البلاد)، اعتبرالرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الايرانية " مجيد جنكي" بأن نجاح البلاد وتكريمها وفخرها ودوامها وانتصارها في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة تؤتي ثمارها في ظل الإيمان القوي بطريق الحق وفي ظل الخطوات الثابتة والتدابير المبتكرة التي يعتمدها اليوم موظفو هذه الصناعة العظيمة في البلاد و مديرو ها على طريق التميز والازدهار لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع.

وفي اشارة الى التقيد بأوامر قائد الثورة الإسلامية وشعار العام "كبح لجام التضخم ونمو الإنتاج" ، اكد "مجيد جنكي" على ان أفضل الإنجازات في صناعة الغاز بالبلاد هي مساندة الدولة والتنسيق المشترك للسير قدما باقتصاد البلد من تحقيق أفضل أداء في هذه المجالات المهمة.

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