وزير الدفاع: البحرية الإيرانية قادرة على مرافقة ناقلات النفط في المياه الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد محمد رضا آشتياني إلى مخطط لإجراء مناورات بحرية ايرانية مشتركة مع دول أخرى بعد انتهاء مهمة الأسطول رقم 86 للجيش، قائلا: "أجرينا تحقيقًا مفصلاً في القوات المسلحة حول إجراء عمليات مركبة، والتي ستكون المناوارت المشتركة مع الدول الأخرى، جرء منها".

وأكد وزير الدفاع الإيراني، انها تتطلع القوات المسلحة بالتأكيد إلى إجراء عمليات مشتركة في اطار المناورات و من خلال المهمات البحرية التي تقوم بها أساطيل الجيش، تجري الاستعدادات لتنفيذ هذه المناورات.

وردا على سؤال عما إذا كانت الأساطيل البحرية قادرة على مرافقة ناقلات النفط لبلادنا في المياه الدولية، أضاف وزير الدفاع: بالتأكيد؛ البحرية الإيرانية، قوة استراتيجية تثبت اقتدارنا البحرية".