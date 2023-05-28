اليوم الاحد.. عقد اجتماع منظمة أوابك في الكويت برسائة العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) جمال اللوغاني، في تصريح له يوم أمس:"أن الاجتماع سيعقد بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلي وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء، وسيترأس الاجتماع ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة نصير جبار والذي تترأس بلاده الدورة لعام 2023.

وبين أن الاجتماع سيناقش أيضا تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها بشكل يتلائم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة، لافتا إلى أن الاجتماع سيبحث كذلك عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الـ12 المزمع عقده في دولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، بناء على دعوة من وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي.

وأفاد بأن الاجتماع ال110 لمجلس وزراء منظمة أوابك (على مستوى المندوبين) سيسبقه الاجتماع ال165 للمكتب التنفيذي الذي سيعقد في نفس اليوم بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة معربا عن شكره الجزيل للدعم المتواصل الذي تتلقاه الأمانة العامة لــ(أوابك) من الدول الأعضاء في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ولما فيه خير ومصلحة الدول الأعضاء.

/انتهى/