إيران تتابع تحديث المعدات الدفاعية بجدية / استمرار إنتاج صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال العميد الهامي أن الدفاع الجوي للجيش نما بشكل ملحوظ في مجال تصميم وإنتاج أنظمة الدفاع، وذكر أن إنتاج صواريخ دفاع جوي بعيدة المدى ودقيقة يشكل تهديدا خطيرا للأجانب، وهذا الامر لا يتوقف ابدا.

وفي إشارة إلى القدرة الدفاعية لبلادنا، قال: إن قدرة أنظمة الصواريخ والرادار من أهم محاور الاستراتيجية العسكرية لبلدنا للتعامل مع التهديدات المحتملة من الأعداء، وهناك بالتأكيد عواقب وخيمة تنتظر أي انتهاك للفضاء الجوي من قبل الأجانب.

وأوضح العميد الهامي أحدث أنظمة الرادار والصواريخ التي يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومتر والمراقبة لأكثر من ألفي كيلومتر في الدورة التشغيلية للمناطق والمجموعات الدفاعية، وأشار إلى أن إن تحسين المعدات الدفاعية يتماشى مع الحفاظ على المصالح وقوة الردع.

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