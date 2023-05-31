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٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١١:٥٥ ص

5 شهداء من الجبهة الشعبية القيادة العامة في غارة صهیونیة على الحدود اللبنانية السورية

5 شهداء من الجبهة الشعبية القيادة العامة في غارة صهیونیة على الحدود اللبنانية السورية

أعلن عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية بدر أحمد جبريل اليوم الاربعاء عن "استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية القيادة العامة في غارات "إسرائيلية" استهدفت موقعًا للجبهة فجرًا عند الحدود اللبنانية السورية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت وسائل اعلام مختلفة أكدت ارتقاء 5 شهداء من عناصر الجبهة الشعبية القيادة العامة في غارة صهيونية قرب الحدود اللبنانية السورية .

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5 شهداء من الجبهة الشعبية القيادة العامة في غارة صهیونیة على الحدود اللبنانية السورية

/انتهى/

رمز الخبر 1933717

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