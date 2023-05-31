5 شهداء من الجبهة الشعبية القيادة العامة في غارة صهیونیة على الحدود اللبنانية السورية

أعلن عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية بدر أحمد جبريل اليوم الاربعاء عن "استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية القيادة العامة في غارات "إسرائيلية" استهدفت موقعًا للجبهة فجرًا عند الحدود اللبنانية السورية".