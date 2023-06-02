اختیار ایران نائبا لرئيس الجمعية العامة للامم المتحدة و مقررا للجنة نزع السلاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية في نيويورك نائبًا لرئيس الدورة 78 للجمعية العامة.

أفادت مصادر إعلامية يوم (الخميس) أن أعضاء الأمم المتحدة انتخبوا دنيس فرانسيس من ترينيداد وتوباغو رئيسا للجمعية العامة الـ 78 للأمم المتحدة، الذي سيتولى رئاسة هذا المجلس اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل.

وبهذا القرار، تم تعيين الجمهورية الإسلامية أيضا كواحد من خمسة نواب لرئيس الجمعية العامة من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الدورة القادمة للجمعية، والتي ستبدأ في سبتمبر المقبل بحضور مسئولين رفيع المستوي من الدول المختلفة.

بالإضافة إلى إدارة اجتماعات الجمعية العامة المقبلة، فإن نائب رئيس الجمعية العامة المنتخب، إلى جانب 5 أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يشكلون أعضاء اللجنة العامة التي ستكون مسؤولة عن وضع جدول الأعمال وتحديد أولويات اجتماعات الجمعية.

كما عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مرشح الجمهورية الإسلامية مقررًا للجنة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة للجمعية العامة وعضوًا في مجلس إدارة اللجنة.

يأتي هذا الانتخاب في وقت، قامت فيه السفارة الأمريكية في نيويورك خلال الأسابيع الماضية بجهود مكثفة في الأوساط الدبلوماسية لمنع تعيين إيران في هذين المنصبين.

في السابق ، وافق 56 عضوا من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ على ترشيح إيران لهذا المنصب.

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