امير عبداللهيان: إیران مستعدة لصیاغة برنامج تعاون شامل طويل الأمد مع البرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني نظيره البرازيلي ماورو فييرا في كيب تاون بجنوب افريقيا مساء أمس الجمعة ، على هامش اجتماع أصدقاء بريكس.

واعرب امير عبداللهيان خلال اللقاء عن ثقته أن العلاقات بين البلدين ستتوسع بشكل أكبر خلال ولاية الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأشار إلی أولويات السياسة الخارجية لحكومة رئیس الجمهوریة آیة الله السيد ابراهیم رئيسي، واعتبر أن السياسات المستقلة للبرازيل تحظى باهتمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ، وأضاف أن 120 عامًا من تاريخ العلاقات الثنائية يعد ثروة كبيرة للبلدين.

وأشار إلى الحجم الكبير للعلاقات التجارية بين البلدين وقال: إننا نعتبر البرازيل شريكًا تجاريًا رئيسيًا لإيران وأضاف أن ایران مستعدة لصیاغة وتوقيع برنامج تعاون شامل طويل الأمد مع البرازيل.

وتابع قائلا: دعم البرازيل لعضوية إيران في مجموعة بريكس سيعزز التعددية ويزيد حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدین.

وأعرب عن تقديره للتعاون القيم للحكومة البرازيلية في رسو الأسطول البحري الإيراني في ميناء البرازيل كما قدم اميرعبداللهيان دعوة لنظيره البرازيلي لزيارة طهران.

من جانبه قال وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا ، في هذا الاجتماع: نحن نتفق معكم على أن لدينا فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية واعرب عن شكره لتوجيه الدعوة إلیه لزيارة طهران وأضاف: يسعدني أن أزور طهران لتوفير فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات.

وأعرب عن أمله في إحراز التقدم بمفاوضات خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وإلغاء الحظر عن إيران وقال: إن البرازيل ترفض العقوبات أحادية الجانب وتدعو الى إلغاء الحظر عن ایران كونه يوفر الأرضیة لتعزيز العلاقات الثنائية.

واتفق الجانبان في هذا الاجتماع على تنفيذ بعض البرامج المشتركة بمناسبة الذكرى الـ 120 للعلاقات الثنائية.

واجرى وزير الخارجية الايراني محادثات مع 4 وزراء خارجية من دول بريكس، وهي الهند وجنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل.

كما اجرى محادثات مع وزراء خارجية الإمارات والسعودية وجزر القمر بشأن القضايا الثنائية.

وتتالف منظمة بريكس من 5 اعضاء هي جنوب افريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين ، وقد شارك وزراء خارجية ايران والارجنتين وبنغلادش وجزر القمر وكوبا وبروندي والكونغو ومصر والغابون وغينيا و اندونيسيا وكازاخستان والسعودية والامارات والاوروغواي ايضا في اجتماع وزراء خارجية اصدقاء بريكس في كيب تاون.

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