امير عبداللهيان: تاريخ صلاحية النزعة الأحادية الجانب يقترب من نهايته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسين أمير عبداللهيان، أن تاريخ صلاحية النزعة الأحادية الجانب يقترب من نهايته ، مشيرا الى إن تشكيل تحالفات مثل بريكس وشنغهاي ستؤدي دورًا مهمًا في الشراكات المستقبلية.

وكان حسين أمير عبداللهيان قد شارك في اجتماع اصدقاء مجموعة "بريكس" في كيب تاون بجنوب إفريقيا مساء الأربعاء على رأس وفد ، وألقى كلمة في الاجتماع، كما التقى على هامش الاجتماع بعدد من مسؤولي الوفود المشاركة.

وفي هذا الخصوص، كتب رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني على صفحته على إنستغرام: خلال زيارتي الى كيب تاون بجنوب افريقيا والتي استغرقت يومين، بالإضافة إلى المشاركة في لقاء أصدقاء بريكس، أتيحت لي الفرصة للقاء وزراء خارجية البرازيل والهند وروسيا والسعودية والإمارات وجنوب إفريقيا وجزر القمر والغابون.

وأضاف: هناك وصفت أصدقاء البريكس بانهم أصدقاء التعددية، اليوم توصلت جميع الدول المستقلة إلى استنتاج مفاده أنه في مجال العلاقات الدولية، لا ينبغي للمرء أن يركز فقط على وحدة سياسية واحدة.

وأردف وزير الخارجية: تاريخ صلاحية النزعة الأحادية الجانب يقترب من نهايته، وتشكيل تحالفات مثل بريكس وشنغهاي ستؤدي دورًا مهمًا في الشراكات المستقبلية. ونوه رئيس الجهاز الدبلوماسي: اليوم، اكتسبت مجموعة بريكس مكانة مهمة في مجال التبادلات العالمية بسبب قوتها وبسبب جهودها لإزالة بعض أوجه القصور في النظام الدولي وتعزيز التعددية.

وأضاف امير عبداللهيان: إن هذه المكانة ستتعزز بانضمام قوى إقليمية ومتحالفة أخرى. وقال قائلا: إن إيران العزيزة التي تستفيد من موقعها الجيوسياسي الخاص وقدراتها الاقتصادية المتميزة، يمكن أن تكون شريكًا مهمًا لبريكس.

وحول لقاءاته مع المسؤولين الحاضرين في الاجتماع، قال وزير الخارجية الايراني وفقا للعالم : في لقاءات أخرى مع نظرائي، تم بحث أهم القضايا الثنائية والدولية والاقتصادية. ومضى قائلا: لن نتجاهل أي فرصة لتأمين المصالح الوطنية لبلادنا.

يذكر أن مجموعة "بريكس"، هي منظمة دولية تضم روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وتشكل اقتصاداتها 23 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، و 18 بالمئة من حجم التجارة الدولية. ويسعى عدد من الدول إلى الانضمام لهذه الكتلة الاقتصادية الضخمة، كالجزائر والأرجنتين وإيران وتونس، ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، تسعى كذلك للانضمام إلى المجموعة، إندونيسيا وتركيا والسعودية ومصر.

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