العميد حاجي زادة: لا يوجد اي صاروخ مضاد لصاروخ "فتاح" الفرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه اكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة أن سرعة صاروخ "فتاح" الفرط صوتي تبلغ 13 ماخ ومن المستحيل مواجهة صاروخ بهذه السرعة.

وقال العميد حاجي زادة في تصريحه ، صباح اليوم الثلاثاء خلال مراسم ازاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي والتي جرت بحضور رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي: إن الصاروخ الذي ازيح الستار عنه اليوم هو صاروخ قل نظيره في العالم، ومع ازاحة الستار عنه، أصبحت إيران واحدة من أربع دول لديها هذه التكنولوجيا في العالم.

وأضاف: في ضوء تكنولوجيا صاروخ "فتاح" ، لا يوجد له اي صاروخ مضاد، بينما توجد صواريخ مضادة لأسلحة أخرى مثل الدبابات والسفن والطائرات وما إلى ذلك ، وحتى للصواريخ الاخرى تم تصنيع صواريخ مضادة. بالطبع لا يوجد درع صاروخي حقق نجاحًا كبيرًا ؛ من ناحية أخرى ، لإصابة صاروخ واحد ، يجب إطلاق 3 صواريخ ، في حين أن سعر الصاروخ المضاد يقارب 20 ضعف سعر صاروخ الهدف.

وتابع العميد حاجي زادة: لا يمكن تدمير صاروخ "فتاح" بأي صاروخ بسبب حركته في مختلف الاتجاهات والارتفاعات، لا الصواريخ المضادة للصواريخ تتحرك وفق ناقل محدد ، وهي بالطبع ذات سرعة منخفضة.

وقال: إن سرعة صاروخ "فتاح" هي 13 ماخ ، والصاروخ الذي يمتلك مثل هذه السرعة لا يمكن مواجهته باي صاروخ، كما تم تحديد مدى هذا الصاروخ ليكون 1400 كيلومتر وهو يصيب الهدف بدقة.

واضاف: ان أنشطتنا في هذا المجال لا تنتهي بصنع هذا الصاروخ ، لأننا سنواصل السير على هذا الطريق حتى لا يقوم اي عدو حتى بالتفكير بمهاجمة إيران.

وأكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري أن الأنشطة الصاروخية كانت ولا تزال مدعومة من قبل القائد العام للقوات المسلحة منذ البداية ، وقال: عندما قدمنا الى سماحته تقرير صنع هذا الصاروخ ، اختار اسم "فتاح" له.

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