في مسقط.. افتتاح مركز تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين محافظة فارس وسلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس مكتب تنسيق شؤون الاستثمارات وفرص العمل في محافظة فارس (جنوب ايران)، مهدي خادمي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء " جرى افتتاح هذا المركز بهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية ونقل التكنولوجيا ودعم النشطاء الاقتصاديين في محافظة فارس من اجل تواجد أكثر تأثيرا في الاسواق الاقليمية والدولية وبهدف الوصول الى الاسواق العالمية".

واوضح ان انشاء هذا المركز يعتبر ابداعا فريدا وتم لاول مرة في البلاد بمشاركة المحافظة والقطاع الخاص.

وأكد خادمي على الدعم الشامل الذي يقدمه محافظ فارس للقطاع الانتاجي ووجود بنى تحتية تسهل عملية الاستثمارات بعيدا عن البيروقراطية الادارية ، موجها الدعوة لكافة اهالي محافظة فارس المقيمين في سلطنة عمان وباقي الدول العربية في الخليج الفارسي للتعاون مع هذا المركز لرفع مستوى الاستثمار الآمن.

وحضر حفل افتتاح هذا المركز في مسقط ، السفير الايراني في عمان علي نجفي ونشطاء اقتصاديون ايرانيون وعمانيون.

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