قائد البحرية الايرانية: لدينا الكثير لنقوله في المجالات العسکریة والتقنية والتكنولوجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني بان الاعداء مازالوا مذهولين من الانجاز الذي حققته الدورية 86 برحلتها الناجحة حول العالم، وقال اننا نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر خلال العام الجاري.

وقال الادميرال ايراني في اتصال هاتفي مع مراسم تكريم ملاحي الدورية 86 من محافظة كلستان شمال شرق ايران، ان الإيرانيين أثبتوا عبر التاريخ أنهم يحققون المستحيل.

واضاف: من واجبنا أن نظهر بادائنا المقتدر قوة وعظمة واقتدار الثورة الإسلامية ، وفي هذا المسار انجزنا الرحلة حول العالم حاملين رسالة السلام والصداقة ونقلنا هذه الرسالة إلى العالم.

وتابع الادميرال ايراني: لقد أظهر هذا الانجاز أنه كلما اتحدنا ولبينا نداء قائد الثورة ، انجزنا اعمالا عظيمة وأثبتنا أن ما تنتجه بلادنا يمكن استخدامه أيضًا في أقسى محيطات العالم.

وصرح قائد البحرية الايرانية: في هذه المهمة ، أثبتنا بالتأكيد أن لدينا الكثير لنقوله في مجالات مثل المعدات ، والجاهزية والاسناد ، والعلوم الصحية والطبية ، والعسكرية ، والتقنية ، والتكنولوجية ، و حتى الثقافية والدينية.

وأكد الادميرال إيراني: إن اجراءات الدورية 86 كانت قوية وذكية لدرجة أن الأعداء ما زالوا مذهولين ولديهم أسئلة كثيرة ، وهذه الأسئلة لا تزال بلا إجابة بالنسبة لهم.

وأضاف: بالإضافة إلى السطح ، كانت لدينا أيضًا وحدة عملياتية تحت السطح، وأظهرت الإجراءات العميقة والمفصلة لهذه المهمة أن شبابنا في البحرية الإيرانية يمكنهم القيام بأعمال كبيرة مع الإيمان والعزم والجهد والتوكل على الله.

واعرب قائد سلاح البحرية عن الامل بتحقيق النجاحات في مهمات أكبر وقال: نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر هذا العام.

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