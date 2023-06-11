رئيس بلدية طهران يغادر البلاد متوجهاً إلى بروكسل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي رضا زكاني غادر صباح اليوم (الأحد ) طهران متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لميتروبوليس.

ويرافقه لطف الله فروزنده، نائب المالية والاقتصاد الحضري في بلدية طهران، ومهدي عباسي، رئيس لجنة التخطيط العمراني والعمارة في مجلس مدينة طهران في هذه الرحلة.

متروبوليس هي منظمة دولية غير حكومية تعمل بأهداف غير ربحية وبدون انتماء سياسي. إدارة وقضايا المدن الكبرى في العالم هي في بؤرة اهتمام متروبوليس. هذه الجمعية هي أيضًا جزء من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG).

وتأسست الجمعية المذكورة في عام 1984 بمبادرة من بلدية باريس وبدأت العمل في مونتريال (كندا) في عام 1985.

الهدف الرئيسي لمتروبوليس هو تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المدن الكبيرة من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال توجيه الشبكة العالمية للمدن الكبرى ومراقبة مسار التنمية للمناطق الحضرية الهامة في العالم.

منذ عام 1992، أصبحت بلدية طهران عضوًا في رابطة المدن الكبرى العالمية ومن بعدها مدن مشهد وتبريز.

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