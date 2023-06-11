جامعة طهران تعلن استعداد لتشكيل "شبكة للتقريب بين نخب العالم الاسلامي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن رئيس جامعة طهران " محمد مقيمي" عن استعداد هذه الجامعة الايرانية لتشكيل "شبكة للتقريب و التآزر بين نخب العالم الاسلامي".

وقال مقيمي في كلمته خلال المؤتمر الدولي بعنوان "تقارب العالم الإسلامي ومستقبل الحضارة مع التركيز على مقاصد الشريعة" بجامعة طهران : نحن على استعداد لتشكيل شبكة تعنى بتعزيز الاواصر والتقارب بين نخب العالم الاسلامي، والتي ستنشط في الصعيدين الحقيقي والافتراضي لدعم النخب الاسلامية للقيام بدورها من دون الاستناد على على الحكومات بل التركيز على دور المؤسسات غير الحكومية.

وراى رئيس جامعة طهران، ان الهدف الاساسي للثورة الاسلامية يكمن في ترسيخ الوحدة بين المسلمين، والذي يتم متابعته في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، رغم محاولات الاعداء الرامية للحؤول دون انتشار خطاب الثورة وايصاله الى مسامع الشعوب في انحاء العالم.

وأشار الشيخ "سلمان الحسيني الندوي" باعتباره أحد كبار العلماء والمفكرين في الهند خلال الكلمة التي ألقاها في هذا المؤتمر الى أن التعايش السلمي ينفرد به الأمة الإسلامية، فقال: الأمة الإسلامية هي الأمة الإبراهيمية، والتوحيد هو الشعار الموحّد لجميع المسلمين.

کما أشار إلى النقاط المشتركة مثل التوحيد والنبوة بين المسلمين والأديان الأخرى ، وقال: على الأمة الإسلامية أن تعود إلى أصولها الأساسية، ومنها القرآن، أهل البيت( ع) وسيرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم کما علیها الصمود أمام الأعداء بالتضامن وبذل الجهد لتحرير القدس والمسجد الأقصى وتنحية الخلافات فيما بينهم لتحقيق أهداف الأمة الإسلامية.

ولفت إلى الإتفاق بين إيران والسعودية لإستئناف العلاقات وقال: هذه الاتفاقية تبشر بإقتدار العالم الإسلامي، وآمل أن تزداد قوة العالم الإسلامي مع هذه الاتفاقیة.

وقال الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي في لبنان الشيخ "بلال سعيد شعبان" في كلمته بالمؤتمر إن وحدة الدول الإسلامية في الاقتصاد سيجعلها قادرة على مجابهة الاستكبار العالمي والعدو يخاف من وحدة المسلمين.

وصرح أن إيران ليست مجرد بلد، بل هي تعتبر كقارة ومجتمع كبير تتكون من مجموعة من الجماعات العرقية والثقافات المختلفة ، ويمكن للدول الأخرى استخدام هذا البلد كنموذج لها.

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