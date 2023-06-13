توقيع 19 وثيقة تعاون بين إيران وفنزويلا بحضور رئيسي البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ققد اقام مراسم توقيع وثائق التعاون الثنائي بين إيران وفنزويلا بحضور رئيسي البلدين، ووقع كبار المسؤولين الحاضرين 19 وثيقة تعاون ومذكرة تفاهم.

التعاون والمشاركة في مجالات مثل "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والتأمين، والنقل البحري، والتعليم العالي، والزراعة، والطب، والتبادلات الثقافية، وكذلك تطوير التعاون المعدني من بين الوثائق الهامة الموقعة بين وزراء الشؤون الخارجية والنفط والدفاع ودعم القوات المسلحة والرعاية الصحية ووزيرالثقافة الايراني مع نظرائهم الفنزويليين.

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