مادورو يمنح الرئيس الإيراني وسام الوطني الفنزويلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب خطط السفر الرسمية لحجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي إلى فنزويلا، منح السيد "نيكولاس مادورو" وسام الشرف الوطني الفنزويلي (وسام الدرجة الأولى لمحرري رجال ونساء فنزويلا) للرئيس الايراني.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد استقبل رسميًا الرئيس آية الله سيد إبراهيم رئيسي، الذي يزور فنزويلا على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، عصر الاثنين (بالتوقيت المحلي) في القصر الرئاسي لهذا البلد المعروف باسم ميرا فلوريس.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ظهر الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى.

وبعد وصوله إلى فنزويلا، زار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، قبر "سيمون بوليفار" زعيم ثورات التحرر بأمريكا اللاتينية، واشاد بنضالاته ضد الاستعمار ووضع على قبره إكليلا من الزهور.

كما وقع رئيس الجمهورية على سجل الذكريات لهذا الزعيم الاميركي اللاتيني.

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