رئيسي: مستقبل التطورات العالمية في صالح البلدان التي تبحث عن الحرية والاستقلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شكر حجة الإسلام رئيسي، خلال زيارته الرسمية لفنزويلا، على الترحيب الحار من فنزويلا حكومة وشعبا، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية، مضيفا ان على الرغم من توسع العلاقات الإيرانية - الفنزويلية في السنوات الأخيرة، تتطلب القدرات المتبادلة المختلفة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين في أقرب وقت ممكن والارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستويات أعلى.

وفي إشارة إلى قدرات بلادنا في مجال تصدير الخدمات التقنية والهندسية والمنتجات الزراعية والمعدنية، قال السيد إبراهيم رئيسي: إن الأمة الإيرانية اكتسبت خبرات وإنجازات قيمة في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال الوقوف في وجه نظام الهيمنة والتغلب على العقوبات، ويمكنها تبادل هذه الإنجازات مع فنزويلا.

وفي إشارة إلى استهداف حجم التبادلات بين البلدين بما يصل إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط، أكد الرئيس الايراني أنه يمكن زيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار في الخطوة المقبلة.

وأكد السيد إبراهيم رئيسي على زيادة نشاط خطوط الشحن بين البلدين، وتطور التعاون في المجالات الصناعية والتعدين والطاقة والنقدية والمصرفية بين البلدين.

وأوضح الرئيس أنه يتم تشكيل نظام جديد في العالم، وقال إن مستقبل هذه التطورات سيعود لمصلحة دول العالم المحبة للحرية والمستقلة.

وأشاد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في الاجتماع المشترك للوفود رفيعة المستوى من البلدين بتاريخ العلاقات الاستراتيجية بين طهران وكراكاس وأعلن عزمه وأعضاء مجلس الوزراء في هذا البلد على بدء جولة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى جهود إيران وفنزويلا لتقليل اعتمادهما الاقتصادي على عائدات النفط وبالتالي زيادة مقاومة اقتصاد البلدين ضد الدوافع الخارجية، قال: في العالم الجديد الذي يتم تشكيله، الإمبريالية تتراجع والدول التي تواجه غطرسة المتغطرسين ستكون على شفير النصر.

كما أعرب الرئيس الفنزويلي عن ارتياحه لإعادة تنشيط الشركات الصناعية الإيرانية مثل صناعة الجرارات وصناعة السيارات في فنزويلا، وأكد على الجهد المبذول لتحقيق هدف زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

وأكد مادورو على ضرورة إنشاء خط جوي مباشر بين البلدين، فضلا عن تعزيز الخطوط الملاحية لزيادة المبادلات التجارية بين إيران وفنزويلا، وقال: إن البلدين لديهما القدرات المناسبة للتعاون في مجال السياحة والزراعة وتربية الحيوانات.

كما اعتبر استثمار إيران في تعدين الذهب في فنزويلا وتعاون الشركات الإيرانية في المجالات الصناعية مع هذا البلد تفيد الجانبين.

وفي اجتماع الوفدين رفيعي المستوى من إيران وفنزويلا، وصف رئيسا البلدين الشهيد "الحاج قاسم سليماني" والسياسي الفنزويلي الراحل "سيمون بوليفار" بأبطال النضال ضد الهيمنة والإمبريالية.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ظهر الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى.

وبعد وصوله إلى فنزويلا، زار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، قبر "سيمون بوليفار" زعيم ثورات التحرر بأمريكا اللاتينية، واشاد بنضالاته ضد الاستعمار ووضع على قبره إكليلا من الزهور.

كما وقع رئيس الجمهورية على سجل الذكريات لهذا الزعيم الاميركي اللاتيني.

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