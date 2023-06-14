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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١١:٠٣ ص

نائب رئيس الجمهورية: تم الإفراج عن بعض الأرصدة المجمدة الإيرانية في بعض دول

نائب رئيس الجمهورية: تم الإفراج عن بعض الأرصدة المجمدة الإيرانية في بعض دول

صرح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر انه تم الإفراج عن الأرصدة المجمدة الإيرانية في بعض الدول وتوفرت التهميدات اللازمة للإفراج عنها في دول أخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد مخبر للصحفيين صباح اليوم (الأربعاء 24 يونيو) على هامش اجتماع أعضاء الحكومة: منذ بداية هذه الحكومة، كانت إحدى خططنا الجادة هي السيطرة على التضخم؛ حيث عندما استلمنا الحكومة كان معدل التضخم الشهري 59.6٪، والآن انخفض التضخم الشهري إلى 40٪، وبلغ معدل التضخم الإجمالي للعام 46٪".

وأضاف: "واجهنا مشاكل كثيرة عام الماضي، ورغم الحرب في أوكرانيا، وإلغاء خطة العملة المدعومة لشراء البضائع الأساسية، واعمال الشغب، ولكن تمكنا من تخفيض التضخم السنوي بشكل غيرمسبوق".

كما أشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية في الخارج وقال: " انه تم الإفراج عن الأرصدة المجمدة الإيرانية في بعض الدول وتوفرت التهميدات اللازمة للإفراج عنها في دول أخرى".

/انتهى/

رمز الخبر 1934054

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