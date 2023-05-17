محافظ المركزي الإيراني: بشرى سارة عن إفراج الارصدة المجمدة في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بشر محمد رضا فرزين، الشعب الإير اني بأخبار سارة عن موضوع افراج اموال ايران المجمدة في الخارج، سيعلن عنها قريبا.

وقال محافظ البنك المركزي في حديث للصحفيين، صباح اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس إدارة الحكومة: "هناك أنباء جيدة بشأن الإفراج عن الموارد المجمدة لبلادنا في الخارج سنعلن عنه في الوقت المناسب".

يذكر انه اثر العقوبات الظالمة التي تفرض الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك ارصدة ايرانية كبيرة في دول مختلفة في العالم تم تجميدها تبعا لهذه العقوبات، والتي تسعى الحكومة الإيرانية للإفراج عنها.

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