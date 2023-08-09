محافظ المركزي الإيراني يبشر بأنباء سارة عن الأرصدة الايرانية المجمدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف فرزين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد الايراني ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، اليوم الاربعاء: "ان الحكومة تتابع العمل الدبلوماسي ضمن اطار "دبلوماسية العملات".

وتابع: "نحن لدينا طلب مالي من عدة دول وقمنا بالتفاوض مع جميع هذه الدول واذا لم نتوصل الى حل فسنضطر لتقديم شكوى ضدهم"، مستطردا بقوله: "لكنه هناك انباء سارة بشأن العملات الصعبة وسترون تأثيرها قريبا".

كما اشار فرزين ان حجم التجارة الخارجية لايران خلال عام قد اقترب من 200 مليار دولار وهذا رقم كبير، و اضاف بأن قيمة الصادرات الايرانية قد تخطت قيمة الورادات الان بمقدار 22 مليار دولار وان الصادرات غير النفطية ايضا قد وصلت الى 42 مليار دولار.

/انتهى/