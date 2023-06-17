طالبان تسمح لخبراء إيران بزيارة سد كجكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسن كاظمي قمي: "إن طالبان سمحت لخبراء إيران بزيارة سد كجكي"، مؤكدا "على الحكومة الأفغانية أن تلتزم بحق إيران من مياه نهر هيرمند".

وذكر كاظمي قمي في برنامج متلفز أنه على حكومة طالبان توفير حق إيران من مياه نهر هيرمند في إطار المعاهدة الإيرانية الأفغانية.

وقال رئيس سفارة إيران في كابول: "هناك اتفاقات لنتمكن نحن وخبرائنا من الذهاب لرؤية المنطقة ووضع حجر الأساس لتصريف هذه المياه"، مؤكدا أن سيستان في ورطة اليوم وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست غافلة عن هذه القضية.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الجارتين، قال كاظمي قمي: "نحن دولتان متجاورتان تربطنا حدود مشتركة طويلة، ولدينا قواسم مشتركة دينية، وهناك علاقة قديمة بين الحكومتين في مجال الحضارة، كما يعتبر اقتصاد أفغانستان وتجارتها سوقًا تجاريًا جيدًا لنا، يجب الاعتماد عليه والاهتمام به، حيث علينا إنشاء الهياكل والقوانين المناسبة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بيننا".

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