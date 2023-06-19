الأدميرال الإيراني يصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد بهدف تعميق التعاون البحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأدميرال شهرام قائد البحرية الإيرانية وصل إلى إسلام آباد عاصمة هذا البلد، بدعوة من نظيره الباكستاني في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في استقبال الوفد العسكري الإيراني برئاسة الأدميرال شهرام إيراني لدى وصوله المطار الدولي في إسلام آباد مجموعة من مسؤولي البحرية الباكستانية، وكذلك نبي شيرازي نائب سفير السفارة، والعقيد مصطفى قنبربور الملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان.

ويلتقي قائد البحرية الإيرانية، محمد أمجد خان نيازي، قائد سلاح البحرية في هذا البلد، يوم غدا في مقر البحرية الباكستانية في إسلام أباد.

وسيكون توسيع التعاون الثنائي في مجال البحار والأمن البحري والتدريب وتبادل الوفود من بين أهم الموضوعات في مفاوضات الأميرال الإيراني مع السلطات العسكرية الباكستانية.

وسيكون الاجتماع مع قائد الجيش الجنرال سيد عاصم منير، وقائد القوات الجوية ظهير أحمد بابر، وزيارة بعض المنشآت البحرية في إسلام أباد وكراتشي من بين خطط السفر الرسمية الأخرى للأدميرال الإيراني إلى باكستان.

والجدير ذكره انه حققت العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان في مجالات الدفاع والجيش والأمن، بما في ذلك تبادل وفود من القوات البحرية للبلدين، تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة.

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