إيران تستقطب ۱.۵ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام ۲۰۲۲

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقريره الأخير حول الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، عن نمو بنسبة ۵٪ في الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران خلال العام الماضي.

تظهر الإحصاءات التي نشرتها الأونكتاد أنه في عام ۲۰۲۲ ، تمكنت إيران من جذب مليار و ۵۰۰ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر... هذا وكانت قد استقطبت إيران عام ۲۰۲۱، أكثر من مليار و ۴۲۵ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران خلال عام ۲۰۲۲ بمقدار ۷۵ مليون دولار مقارنة بالعام السابق.

في عام ۲۰۲۱، نما حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران بنسبة ۶٪. وكان جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران من عام ۲۰۱۸ إلى عام ۲۰۲۰ في اتجاه هبوطي، ولكن خلال عامي ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، أصبح هذا الاتجاه عكسيا وشهدنا نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

كانت إيران قد جذبت أكثر من ۵ مليارات و ۱۹ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام ۲۰۱۷، ولكنه انخفض هذا الرقم إلى ۲ مليار و ۳۷۳ مليون دولار في ۲۰۱۸ ، وإلى مليار و ۵۰۸ مليون دولار في ۲۰۱۹ ، وإلى مليار دولار في ۲۰۲۰.

وفقًا لهذا التقرير ، تمكنت إيران عام ۲۰۲۲ من استثمار مباشر بمبلغ ۱۰۰ مليون دولار في دول أخرى، بينما كان هذا الرقم بمبلغ ۸۲ مليون دولار في العام السابق عنه.

يذكر ان في منطقة الشرق الأوسط، وضع إيران جيد من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث انها احتلت المرتبة الرابعة بين ۱۰ دول في هذه المنطقة من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام ۲۰۲۲.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى في المنطقة بجذب رؤوس أموال قدرها ۷ مليارات و ۸۸۶ مليون دولار ، وعُمان بثلاثة مليارات و ۷۱۶ مليون دولار والبحرين بمليار ۹۵۱ مليون دولار في المرتبة الثانية والثالثة في هذا الصدد.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في الدول الأخرى للمنطقة على النحو التالي: إيران مليار و ۵۰۰ مليون دولار ، والأردن ۱ مليار ۱۳۷ مليون دولار ، والكويت ۷۵۸ مليون دولار ، ولبنان ۴۵۸ مليون دولار ، وفلسطين ۲۳۳ مليون دولار ، وقطر ۷۶ مليون دولار .

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