الاقتصاد الإيراني يشهد نموا بنسبة 4٪ خلال العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر البنك المركزي تقرير الناتج المحلي الإجمالي في شتاء العام الماضي، وبحسب هذا التقرير، بلغ النمو الاقتصادي للبلاد بأكملها 5.3٪ في موسم الخريف، وبلغ النمو الاقتصادي باستثناء النفط 4.7٪.

في هذا الموسم، كان نمو ناتج القطاع الزراعي 1.5٪ ، والنفط 12٪ ، والتعدين 0.8٪، والصناعة 13.5٪، والبناء 2.8٪، والخدمات 2.9٪.

وعلى هذا النحو بلغ معدل النمو الاقتصادي لهذا العام 4٪، وباستثناء النفط، تم احتساب نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5٪.

وفي قسم تكوين رأس المال الذي تظهرمسار الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، تم تسجيل أرقام جيدة، بحيث كان معدل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في عام 1401 يساوي 6.7٪.

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