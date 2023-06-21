وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اخلد اللواء حسين سلامي ذكرى الشهيد مصطفى جمران في مؤتمر لجامعة طهران.

وأضاف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ان الشهيد جمران كان من العلماء الفيزيائيين، لكنه ذهب إلى لبنان وشرح قواعد الجهاد من أجل حرية المسلمين .

وطالب سلامي الأساتذة العلماء الذين يواجهون الهيمنة الفكرية الغربية ولا يسمحون للقيم الغربية والرذائل الأخلاقية والأفكار السياسية الغربية القائمة على نظرية العبودية الحديثة أن تملأ عقول وقلوب الطلاب الصغار.

مشيراً إلى أن الفكر السياسي المستورد يشكل أيضاً العقيدة السياسية ويخلق الهوية الغربية في العقل، مضيفا ان كل أمة هي صدى لما يدور في عقلها. هذه ساحة معركتنا الحقيقية الجديدة.

وصرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية أن الغربيين يريدون من شبابنا وطلابنا أن ينظروا إلى العلاقات الدولية بناءً على فكرهم السياسي، حتى يشعروا أنه من غير الممكن إقامة حكم وسلطة على أساس القيم الدينية مضيفا إنهم يريدون لشبابنا أن ينأوا بأنفسهم عن حقائق الماضي وأن يكونوا كائنات بلا هوية ومهجورة.

وتابع سلامي: الغرب يحكم الدكتاتوريين بنموذج الديمقراطية ويريد بناء عالم هرمي يقف فيه على قمة الهرم والباقي يتصرف ضمن قواعده.

كما قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية إن الغرب سيدمر بعض الدول بشكل كامل من أجل إرساء الديمقراطية هناك وهذا هو منطق الغرب الذي نراه نموذجًا في العراق وسوريا واليمن وأفغانستان.

وأشار إلى أن الغرب أينما خطى لا يأتي إلا بالحرب والدمار. إنهم يريدون القيام بلفتة للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ومنع تطوير أسلحة الدمار الشامل، لكنهم عمليا حولوا ناغازاكي إلى أنقاض في الحرب العالمية الثانية.

وقال اللواء سلامي إن الثورة الإسلامية الإيرانية تسعى إلى الحرية وإنقاذ الشعوب: أينما كنا، كان الهدف إنقاذ الأمم من عدوان الآخرين، لكن الغربيين يريدون إظهار عكس هذه الحقائق التاريخية .

وتابع القول اننا جميعًا ركاب نفس السفينة وكلنا أبناء نفس الأمة. نحن في مدرسة واحدة وتحت علم واحد. لا يهم إذا كان معلمنا من قوات التعبئة أو غير ذلك، يجب عليه إعداد الشباب الإيراني لقبول دور كبير في المستقبل المشرق للبلاد.

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