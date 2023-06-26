اللواء سلامي: الأعداء يريدون جعل إيران مثل سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار اللواء سلامي في حفل عسكري اليوم الإثنين، إلى مؤامرات وفتن الأعداء ضد الشعب الإيراني خلال الـ 44 عامًا الماضية وبعد انتصار الثورة الإسلامية في البلاد، موضحا: "أن المدن السورية نموذج لما يريده العدو للشعب الإيراني... إنهم يريدون لإيران الفقر وتدمير الإقتصاد والأمن وترمل النساء وجعل الأطفال يتيما.. هذه هي العقلية الشريرة للأعداء ضد الشعب الإيراني المسلم، والتي فشلت بالطبع حتى الآن".

وأضاف القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: "نحن أمام أعداء كبيرين يصطفون أمامنا ولديهم خطة مشؤومة ضدنا ويهدفون إلى تقسيم الدول المسلمة... نحن على دراية مستمرة بخطتهم وبالتالي فإننا نتصدى لهم".

وأعتبر عدم الاستقرار، والحرب الإعلامية الشديدة، واشاعة الكذب، ونشر الشائعات، والمحاولة لتأزيم الأحداث العادية من بين خطط العدو ضد الشعب الإيراني، مؤكدا: "ان هذه القضايا هي نهج الأعداء المستمر وليست مؤقتة".

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