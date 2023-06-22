قاليباف يستقبل اسماعيل هنية و الوفد المرافق له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف استقبل صباح اليوم الخميس في مكتبه بمبنى البرلمان الايراني، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد المرافق له واجرى معه جولة من المحادثات.
/انتهى/
استقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف صباح اليوم الخميس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية و الوفد المرافق له.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف استقبل صباح اليوم الخميس في مكتبه بمبنى البرلمان الايراني، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد المرافق له واجرى معه جولة من المحادثات.
/انتهى/
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