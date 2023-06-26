النجم الإيراني "مهدي طارمي" يرفض عرض الهلال السعودي المغري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النجم الإيراني "مهدي طارمي" بعد تألقه في فريق بورتو لكرة القدم وحصوله على لقب أفضل هداف في الدوري البرتغالي، لفت انتباه الفرق الأوروبية الكبرى والآسيوية إليه، كما كانت الحال في السنوات الماضية.

ومن بين الفرق السعودية التي نجحت في استقطاب نجوم كرة القدم العالميين هذا الموسم، أبدى نادي الهلال استعداده لدفع 35 مليون يورو لبورتو لنقل مهدي طارمي إلى السعودية، لكنه رفض طارمي هذا العرض المغري، مفضلا مواصلة لعب كرة القدم في بورتو حتى نهاية عقده والذي يسري حتى عام 2024.

وفي هذا الصدد، صرح مدير برامج طارمي: "رغم اهتمام اندية السعودية، فإن المهدي يريد البقاء في كرة القدم الأوروبية ويفضل البقاء في فريق بورتو حتى نهاية فترة عقده، حيث انه لا ينوي تبادل المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع المشاركة في كرة القدم الآسيوية".

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