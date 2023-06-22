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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٨ ص

خلال جولته لدول الخليج الفارسي؛

وزير الخارجية الإيراني يصل الى إمارة ابوظبي

وزير الخارجية الإيراني يصل الى إمارة ابوظبي

وصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الخميس، الى ابوظبي، المحطة الرابعة من جولته في الدول المطلة على الخليج الفارسي، بعد الدوحة ومسقط والكويت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية، وصل الى العاصمة الاماراتية ابوظبي المحطة الرابعة من جولته في الدول المطلة على الخليج الفارسي. حيث كان في استقباله خليفة شاهين المرر وزير الدولة الاماراتي – وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وفي وقت سابق زار امير عبداللهيان كل من قطر وسلطنة عمان والكويت، التقى خلالها كبار المسؤولين في هذه الدول وأجرى معهم محادثات تناولت اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

والتقى وزير الخارجية الايراني في 2 حزيران/يونيو 2023 على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية اصدقاء بريكس في كيب تاون بجنوب افريقيا، مع نظيره الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وأجرى معه محادثات تناولت أهم الموضوعات الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتعمل الحكومة الإيرانية الحالية، بقيادة السيد ابراهيم رئيسي، على تعزيز التعاون مع دول الجوار والدول العالمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1934289

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