إيران ترد على مزاعم السفير الأمريكي في الأمم المتحدة حول دور طهران في حرب اوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت ممثلية إيران في الأمم المتحدة بيانا ردت فيه على ما قاله السفير الأمريكي نيابة عن الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وإنجلترا وأوكرانيا حول دور طهران في حرب اوكرانيا.

وجاء في هذا البيان: "ان مواقف وأقوال السفير الأمريكي عرض سياسي يسعى إلى تشويه سمعة إيران في حرب أوكرانيا، وبما أنهم لم يتمكنوا من فرض مطالبهم غير القانوني حول تدخل أمانة العامة في قرار رقم 2231 بشأن مسألة الطائرات بدون طيار، يحاولون التأثير على التقرير الدوري للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231، من خلال رسائل منظمة ومثل هذه الأنواع من العروض السياسية".

وتابع البيان: "ان ضغطهم لعدم مراجعة هذا التقرير في توقيته الطبيعي هذا الشهر في ظل رئاسة الإمارات في مجلس الأمن ونقله إلى الشهر المقبل خلال الرئاسة البريطانية لهذا المجلس، يكشف بوضوح أهدافهم المنحازة، وبينما رفضت إيران هذه الاتهامات التي لا أساس لها".

وأضاف: "ايران كررت مرارًا وتكرارًا أنها ليست متورطة في هذه الحرب وأن هذه الحرب لا يمكن أن يكون لها منتصر أو خاسر، ويجب أن تهدف كل الجهود إلى إنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن وحل الأسباب الجذرية لها من اجل تحقيق سلام دائم".

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