مفاوضات إيرانية سعودية لتسيير رحلات من 21 مدينة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني "محمد محمدي بخش" عن بدء المفاوضات مع نظيره السعودي بعد انتهاء مراسم الحج بهدف تطوير شبكة الرحلات الجوية بين البلدين.

وصرح بأن مفاوضات واستشارات تجري لتسيير رحلات أخرى غير رحلات الحج القائمة حاليا من 21 مدينة بين ايران والسعودية.

واعلن محمدي بخش عن دعوة نظيره السعودي لزيارة إيران للتوصل إلى نتيجة بخصوص إنشاء الرحلات الجوية وتطوير شبكة الطيران بين البلدين.

وتابع موضحا بأن هذه الدعوة تأتي بهدف بحث القضايا المشتركة وطلب مطارات البلاد تيسير رحلات جوية من مختلف مدن إيران إلى السعودية بمشاركة شركات طيران إيرانية.

واضاف أن من اجندة منظمة الطيران المدني في البلدين ، إقامة رحلات بين مشهد - جدة ومشهد - المدينة المنورة تلبية لمطالب حجاج البلدين وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية بعد الانتهاء من مراسم الحج في اب /اغسطس من العام الجاري البلدين.

/انتهی/