البرلمان الإيراني يمنح الثقة لمرشح حقيبة وزارة الجهاد الزراعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نال محمدعلي نيكبخت على ثقة نواب مجلس الشورى الإسلامي(البرلمان الإيراني) لحقيبة وزارة الجهاد الزراعي في جلسة اليوم الثلاثا للمجلس.

وبدأت الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم، برئاسة محمد باقر قاليباف، حيث ناقش من خلالها نواب المجلس اختصاص المرشح لتولي وزارة الجهاد الزراعي بإدلائهم تصريحات موافقة أو معارضة له.

وفي ختام الجلسة تمكن نيكبخت من إحراز الثقة بـ198 صوت مؤيد و 40 صوت معارض من إجمالي 248 صوتا للنواب الذين امتنع العشرة منهم عن الإدلاء بالصوت لصالح او معارضة الوزير المرشح.

يذكر انه قبل ذلك كان يتولى حقيبة وزارة الجهاد الزراعي السيد جواد ساداتي نجاد، قبل ان تقوم الحكومة حكومة بإقالته عن هذا المنصب.

/انتى/