أمريكا...مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية ميشيغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت شرطة ميشيغان إنّ "15 شخصاً أصيبوا بطلقات نارية أو أصيبوا دهساً بالسيارات، وتوفي ضحيتان".

وأفادت بأنّه تم التعرف على القتلى وهما صبي يبلغ من العمر 19 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 51 عاماً.

ووجد المحققون رصاصات أطلقت من ما لا يقل عن خمسة أسلحة نارية من عيارات مختلفة في مكان تبادل إطلاق النار.

وتضاف هذه الحادثة، إلى حوادث إطلاق نار شبه يومية في الولايات المتحدة الأميركية، إذ تصاعدت في إثر انتشار ظاهرة السلاح المتفلت.

وتشير البيانات إلى أنّ عدد الأسلحة النارية يفوق عدد السكان. وشهدت الولايات المتحدة الأميركية نحو 200 عملية إطلاق نار جماعي منذ بداية عام 2023.

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