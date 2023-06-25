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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٤:٠١ م

في لقاء سفراء إيران الجدد في 11 دولة حول العالم؛

رئيسي: نهج الحكومة هو إعادة التوازن إلى السياسة الخارجية

رئيسي: نهج الحكومة هو إعادة التوازن إلى السياسة الخارجية

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إن نهج حكومتنا يهدف إلى إعادة التوازن إلى السياسة الخارجية، ويجب أن تعمل السياسة الخارجية على زيادة القوة الوطنية، ومن الضروري استخدام دبلوماسية نشطة وذكية في هذا الاتجاه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس بلادنا السيد إبراهيم رئيسي، سفراء الجمهورية الإسلامية الايرانية الجدد في 11 دولة، وتمنى لهم التوفيق وقال حسب كلام سماحة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي(مد ظله العالي) خلال لقاء مع السفراء ومسؤولين من المنظمات الدولية يجب ان تركزوا في العمل على مبدأ التكريم والحكمة والمصلحة، ومن المتوقع أن يأخذ سفراء بلادنا هذه الأوامر القيادية بعين الاعتبار بشكل كامل.

وخاطب الرئيس الايراني سفراء بلادنا في فنلندا وبلغاريا والكويت وأرمينيا وتركيا وموريتانيا وقيرغيزستان وبوليفيا وأستراليا والفلبين والسويد، موضحا أن إيران لديها قدرات متنوعة ومتكاملة مع العديد من دول العالم، بما في ذلك هذه الدول. مضيفا عليكم ان تستخدموا كل جهودكم لتحقيق هذه القدرات من أجل توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية المستدامة بين ايران وهذه البلاد.

وشدد رئيسي على أن نهج الحكومة الشعبية يهدف إلى إعادة التوازن إلى السياسة الخارجية، وعلى العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة والمتحالفة، مضيفا: يجب أن تعمل السياسة الخارجية على زيادة القوة الوطنية للبلاد في هذا الاتجاه، وتستخدام الدبلوماسية النشطة والذكية في هذا الصدد.

كما أكد على استخدام قدرات المنظمات والنقابات الإقليمية التي نحن أعضاء فيها بشكل مشترك، بأفضل طريقة لتوسيع التعاون والعلاقات.

وفي هذا الاجتماع، قدم السفراء الجدد لبلدنا أيضًا توضيحات حول خصائص وقدرات البلدان التي تم تعيينهم فيها، وشرحوا خططهم التشغيلية لتحسين مستوى العلاقات.

/انتهى/

رمز الخبر 1934371

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