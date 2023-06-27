حماس: الاستيطان الصهيوني سيصعّد من ثورتنا ومقاومتنا للخلاص من المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم على بناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في أنحاء الضفة الغربية، جريمة وعدوان مفتوح يشنّه الاحتلال على شعبنا وأرضنا، وهو قرار سيصعّد من ثورتنا ومقاومتنا للخلاص من المحتل، وتطهير الأرض والمقدسات من دنَسه.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الإثنين: "إن تزامن القرار الاستيطاني مع تزايد جرائم المستوطنين في قرى ومدن الضفة وبخاصة في الأشهر الأخيرة، يدعونا لرص الصفوف، وتوحيد الرؤى، والرهان على قوة شعبنا، ودعم أمّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، لضرب الاحتلال على امتداد أرضنا المباركة حتى زواله عنها، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".

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