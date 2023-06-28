إطلاق سراح 4 مواطنين عراقيين من سجن مهاباد في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الزيارة الليلية التي قام بها رئيس عدلية محافظة الأذربيجان الغربي، ناصر عتباتي و المسؤولون القضائيون بالمحافظة لسجن مدينة مهاباد، تمت دراسة طلب 4 مواطنين عراقيين للإفراج عنهم من السجن.

وأعلن رئيس عدلية المحافظة، بعد هذه الزيارة، أنه تم الإفراج عن هوؤلاء السجناء العراقيين من سجن مدينة مهاباد.

وكان المسؤول الايراني قد وعد السجناء العراقيين في زياة سابقة قبل ١٣ يوما بعد البت في ملفهم القضائي ومناقشة الموضوع مع مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية والقاضي الخاص بهذا الملف، الإفراج عنهم خلال اسبوعين.

الجدير بالذكر أن هؤلاء السجناء العراقيين الـ 4 الذين قضوا مدة ۱۳ شهرا و ۱۹يوما في السجن قد شملهتم الرأفة القانونية لدى الاوساط القضائية بعد البت في ملفهم وأفرج عنهم يوم أمس الثلاثاء، حيث تم تسليمهم الى عوائلهم من خلال منفذ تمرجين التابع لمدينة بيرانشهر بحضور المسؤولين الايرانيين.

/اننتهى/