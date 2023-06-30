انطلاق تدريب مشترك لمنتخبي كأس ديفيز الإيراني والروسي بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن العلاقات العامة لاتحاد التنس، تتم متابعة تدريب المنتخب الإيراني للتنس للمشاركة في كأس ديفيز 2023 بمجمع انقلاب طهران الرياضي.

وسيبدأ أربعة لاعبين تنس من روسيا التدريبات مع منتخب بلادنا اعتبارًا من اليوم. وساميار الياسى وأمير حسين بادي وحسام يزدي وعلي يزدي وحميد رضا نداف وسينا مقيمي هم الأشخاص الذين دعاهم محمد رضا توكلي إلى تدريب المنتخب الإيراني للتنس.

وحضر محرم خدائي ومهدي بهزادبور وأميد سوري كمدربين إلى جانب محمد رضا توكلي في هذا التدريب. وستستمر التدريبات التحضيرية لمنتخب بلادنا والمنتخب الروسي حتى 5 يوليو في مجمع انقلاب بطهران.

وستبدأ بطولة كأس ديفيز 2023 في 24 يوليو في سريلانكا، وسيتأهل أفضل فريقين في هذا الحدث إلى المرحلة التمهيدية العالمية.

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