امیر عبداللهيان يهنئ نظيره السعودي بعيد الاضحى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي نظيره السعودي فيصل بن فرحان بعيد الاضحى المبارك.

واكد وزيرا الخارجية الايراني والسعودي على وحدة الامة الاسلامية وسعادتها.

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