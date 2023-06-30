  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٤٦ ص

امیر عبداللهيان يهنئ نظيره السعودي بعيد الاضحى المبارك

امیر عبداللهيان يهنئ نظيره السعودي بعيد الاضحى المبارك

هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان بعيد الاضحى المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي نظيره السعودي فيصل بن فرحان بعيد الاضحى المبارك.

واكد وزيرا الخارجية الايراني والسعودي على وحدة الامة الاسلامية وسعادتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1934518

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات