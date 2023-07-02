الثلاثاء المقبل... إيران تصبح عضوًا رسميًا في منظمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من المقرر ان يعقد الاجتماع الافتراضي لمنظمة شنغهاي للتعاون برئاسة الهند يوم الثلاثاء القادم المصادف 4 يوليو تموز.

وفي الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء هذه المنظمة، سيتم الإعلان رسميًا عن العضوية الكاملة لإيران ، وكما أعلن "تشانغ مينغ" ، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون ، في محادثة هاتفية مع حسين أميرعبداللهيان امس الاول الجمعة ، ستتمتع جمهورية إيران الإسلامية اعتبارًا من 4 يوليو تموز بجميع الحقوق المتعلقة بالدول الأعضاء في المنظمة.

كما قال "سيرغي لافروف" ، وزير خارجية روسيا الاتحادية ، يوم الجمعة، خلال كلمة ألقاها في مركز الدبلوماسية الشعبية لمنظمة شنغهاي للتعاون في موسكو ، إنه في الاجتماع القادم لمنظمة شنغهاي للتعاون في الرابع من يوليو ، ستصبح إيران وبيلاروسيا رسميًا عضوين دائمين في هذه المنظمة.

وتم ارساء دعائم منظمة شنغهاي للتعاون في عام 1996 من قبل قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان بهدف إقامة توازن قوى ضد نفوذ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تحت اسم شنغهاي خمسة ، وبعد انضمام أوزبكستان كانت تسمى منظمة شنغهاي للتعاون. وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون رسميًا في 15 يونيو 2001 ، ومقرها الرئيسي في الصين واللغات الرسمية لهذه المنظمة هي الروسية والصينية.

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