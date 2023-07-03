اللواء باقري: قوة الردع العالية للبلد هي عقبة أمام تهديدات الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال اللواء باقري على هامش المؤتمر الوطني لقادة الوحدات الرئيسية للقوات البرية للجيش، القوات البرية للجيش تحدد مصير معارك اليوم، ولها تأثير كبير في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وذكر اللواء باقري أنه في السنوات الأخيرة شهدنا تطورات مهمة في القوات البرية للجيش، وأضاف: هذه القوة استطاعت أن تكون على طريق التحول والتحديث بأقل تكلفة ووفورات واستغلال أمثل لمواردها.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى عرض القدرات العسكرية والدفاعية وإنجازات الجيش: إن هذا المعرض يوضح الاختلافات الجوهرية بين الجيش الحالي والجيش في الماضي، الذي أعد نفسه لمعارك مستقبلية محتملة. بالطبع، ذروة الردع في البلاد جعلت الأعداء غير قادرين على توجيه تهديدات عسكرية ضد البلاد.

وأشار اللواء باقري إلى أن: القوات البرية للجيش، بأبعاد مختلفة من التقنيات الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة والمعدات الذكية والأسلحة العملية، مع وجود قوى بشرية مخلصة وملتزمة وثورية، مدربة وراغبة في العمل، توفر بناء الثقة المناسبة لـلأمة الإيرانية.

/انتهى/