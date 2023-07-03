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٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٢١ م

في اتصال هاتفي بين وزيرا خارجية البلدين؛

رئيس جنوب افريقيا يوجه دعوة رسمية لنظيرها الايراني لحضور اجتماع بريكس

رئيس جنوب افريقيا يوجه دعوة رسمية لنظيرها الايراني لحضور اجتماع بريكس

اعلنت وزيرة خارجية جنوب افريقيا السيدة "نالدي باندور" لنظيرها الايراني "حسين امير عبداللهيان" اليوم، ان رئيس جمهورية بلادها وجّه دعوة الى الرئيس الايراني لحضور اجتماع مجموعة بريكس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزيرة خارجية جنوب افريقيا السيدة "نالدي باندور" لنظيرها الايراني "حسين امير عبداللهيان" اليوم، ان رئيس جمهورية بلادها وجّه دعوة الى الرئيس الايراني لحضور اجتماع مجموعة بريكس.

وتباحثا السيدة باندور وامير عبداللهيان في هذا الاتصال، حول اخر مستجدات التعاون بين بريتوريا وطهران، وسبل تطويره.

في المقابل، لفت وزير الخارجية الايراني الى مباحثاته التي وصفها "بناءة" في "كيب تاون" مع نظيرته الجنوب افريقية؛ مؤكدا على استعداد طهران لتوسيع العلاقات في جميع المجلات مع بريتوريا كما اعرب عن ارتياحه لقاء تحديد موعد اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية بين الجانبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1934650

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