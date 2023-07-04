السفير الجديد لبلدنا في موريتانيا يلتقي أمير عبد اللهيان قبل المغادرة للمهمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى جواد أبو، بوزير الخارجية الايراني قبل مغادرته إلى البعثة وشرح أهم الخطط ذات الأولوية للبعثة وتطوير العلاقات قدر الإمكان مع هذا البلد.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع على أولوية توسيع العلاقات مع الدول الإسلامية والجهود المبذولة لتوسيع العلاقات مع موريتانيا في جميع المجالات وخاصة تعزيز التعاون الاقتصادي.

وقبل ذلك، شغل جواد أبو منصب رئيس الدائرة الرابعة لغرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، وعمل في سفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمغرب نائبًا للسفير، وكذلك في السودان.

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