أمير عبد اللهيان يؤكد على تطوير التعاون مع أستراليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أمير عبد اللهيان مع السفير الإيراني لدى أستراليا احمد صادقي عشية مغادرته للبعثة.

وفي لقائه مع سفير إيران الجديد في أستراليا، قدم وزير الخارجية توصيات لتحسين تقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين المقيمين في أستراليا وتنفيذ حلول فعالة لتهيئة وتطوير مناخ من التفاعل والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والتجارية.

كما قدم صادقي في هذا الاجتماع تقريراً عن آخر تطورات علاقات بلادنا مع أستراليا وشرح أولويات خطة العمل القادمة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وعمل صادقي في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في أوتاوا، وكان الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية في نيويورك، وايضا كان رئيس القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الايرانية في مومباي و ايضا كان المساعد البحثي في مكتب الدراسات السياسية والدولية ورئيس القسم الثالث لجنوب آسيا (الهند وشبه القارة الهندية) بوزارة الخارجية الايرانية.

/انتهى/