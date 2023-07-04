البیان الختامي لقمة شنغهاي : العقوبات الاقتصادیة الأحادیة تتعارض مع القانون الدولي

وأفادت كالة مهر للأنباء، انه أشار البیان الى عضویة ایران الرسمیة و الکاملة في المنظمة الاقليمية وتوقیع بیلاروس علی مذکرة للانضمام إلی المنظمة ايضا.

و حسب ماجاء في البیان الختامي فان الدول الأعضاء بمنظمة شنغهای للتعاون اتفقت علی التخلي عن المناهج القطبیة والأیدیولوجیة والعدائیة لحل المشاکل الدولیة.

کما دعت الدول الاعضاء إلی تشکیل حکومة شاملة في أفغانستان.

و حسب البیان، ان أعضاء منظمة شنغهای يؤيدون التسویة السلمیة وانهاج لغة الحوار للنزاعات بین الدول؛ مع التاكيد على ان المنظمة لیست ضد اي دولة اومنظمات الدولیة الأخری.

کما جاء في البیان : ان الدول الاعضاء في منظمة شنغهای توکد علی التزامها من اجل إقامة نظام عالمي أکثر دیمقراطیة وعدلاً ومتعدد الأقطاب.

کما دعت هذه الدول إلی تنفیذ "خارطة طریق" لزیادة حصة العملات الوطنیة في التبادلات المالیة بین الأعضاء المعنيين.

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