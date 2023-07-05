امين عام منظمة شانغهاي: عضوية إيران في شنغهاي یضفی الطابع الرسمي على دورها في ضمان الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها رحبت الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في بكين بالعضوية الرسمية لجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي للتعاون من خلال حفل رفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبناءً على ذلك ، ارتفع عدد الدول الرسمية الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى 9 دول.

وحضر هذا الحفل الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون "جانغ مينغ" والسفير الإيراني الجديد لدى الصين "محسن بختيار" وممثلون ودبلوماسيون من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وشهدوا هذا الحدث الهام لمنظمة شنغهاي للتعاون.

و قال الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون جانغ مينغ بعد هذا الحفل: و اضاف: لقد عقدنا حفل رفع علم العضو الجديد ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمام أمانة منظمة شنغهاي للتعاون.

و تابع جانغ مينغ: قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2005 طلبًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون وأعتقد أنه خلال السنوات الـ 18 الماضية ، لم تنتظر نتيجة هذا الطلب بل بذلت أيضًا جهودا كثيرة للمشاركة في انشطة شنغهاي في مختلف المجالات و التعاون معها الى جانب دعم هذه المنظمة وقدمت مساهمة كبيرة في تطويرها.

و يؤكد قرار قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون اليوم على مساهمة إيران المهمة في تطوير المنظمة على مدى السنوات الـ 18 الماضية وكذلك الاعتراف بدور إيران في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

و أضاف أثناء تهنئته للشعب الإيراني: نتوقع أن نرى مزيدا من المشاركة الايرانية في التعاون مع منظمة شنغهاي

من جانبه قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصين اليوم ، انضمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسميًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون في إطار جدول أعمال قمة شنغهاي الثالثة والعشرين ورفعت علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب أعلام الدول الأخرى.

وتابع محسن بختيار : قبل هذا التاريخ ، كان هناك بالفعل 8 دول أعضاء في هذه المنظمة ، وبانضمام إيران ، ارتفع عدد الدول الأعضاء إلى 9. نحن على ثقة من أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، سيزيد من نطاق التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة اكثر فاكثر وبالطبع ستحاول إيران مشاركة اكثر في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية والأمنية.

وأضاف: تمتلك إيران مصادر نفطية وغازية غنية وباستخدام هذه القدرة ، سيكون بامكانها توفير الطاقة التي تحتاجها الدول الأعضاء أكثر مما كانت عليه في الماضي وسيفسح المجال امام مزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الطاقة.

وأكد: إن إيران كدولة لديها تجارب جيدة للغاية في مكافحة الإرهاب ، يمكنها أن تقدم تجاربها لمنظمة شنغهاي للتعاون وباستخدام هذه التجارب ، سنوفر المزيد من الفرص لمحاربة الإرهاب .

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