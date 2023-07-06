أمير عبداللهيان يؤكد على التنفيذ الدقيق للاتفاقية الأمنية مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على التنفيذ الدقيق للاتفاقية الأمنية مع العراق، معربا عن سروره لمسيرة التعاون المتنامية بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس ، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز في العاصمة الاذربيجانية باكو.

وفي هذا اللقاء، وصف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، دور العراق الإقليمي بالمهم، ووصف العلاقات الإيرانية العراقية بانها الان في أفضل ظروفها، معربا عن سروره للمتابعة والتقدم الحاصل بصورة مناسبة في مختلف القضايا.

واكد الوزير امير عبداللهيان على التنفيذ الدقيق للاتفاقية الامنية بين البلدين، ومن جانبه أكد وزير الخارجية العراقي جدية بلاده في استقرار وأمن المنطقة.

يذكر ان اتفاقية التعاون الامني المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق تم توقيعها قبل عدة اشهر من قبل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ومستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي في مراسم جرت بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتباحث وزيرا خارجية البلدين ايضا حول اوضاع نقل الغاز الإيراني إلى العراق والتعاون الإقليمي والتبادلات المالية والقضايا الحدودية.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد وصل الى باكو مساء الثلاثاء على رأس وفد سياسي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز.

والقى امير عبداللهيان كلمة في هذا الاجتماع والتقى الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف ووزراء خارجية سوريا والكويت وماليزيا وبيلاروسيا والسودان وفلسطين.

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