حزب الله: اجراءت العدو الخطيرة في بلدة الغجر هي احتلال كامل وندعو الدولة والشعب للتحرك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن حزب الله اللبناني في بيان له أن الأعمال الخطيرة للعدو الصهيوني في قرية الغجر هي احتلال كامل ونطالب جميع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحكومة ومختلف قطاعات اللبنانية بمنع وإلغاء إجراءات هذا الكيان العدوانية و تحرير هذا الجزء من لبنان.

وقد جاء في بيان حزب الله ان قوات الاحتلال الصهيوني اقدمت في الاونة الاخيرة على اتخاذ اجراءات خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الامم المتحدة باعتباره جزءا من ‏الاراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله.

وتابع البيان مشيرا الى ان هذه الاجراءات تمثلت بانشاء سياج شائك وبناء ‏جدار اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان و فلسطين المحتلة، مما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال ‏سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة واخضعتها لادارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية امام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني‎.

واضاف البيان بان هذه الاجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح وفرض الامر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والاخرى.‏

‎ ‎وختم البيان مناشدا الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية الى التحرك ازاء هذا التطور الخطير لمنع تثبيت هذا الاحتلال ‏والغاء الاجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرض لبنان واعادته الى ‏الوطن.‏

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