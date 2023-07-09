تشييع جثامين شهداء الهجوم الإرهابي في زاهدان+الفيدئو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم في مدينة زاهدان، اليوم الأحد، مراسيم توديع وتشييع جثتي الشهيدين علي رضا كيخا ومبين رشيدي بحضور عدد من القادة للقوات الأمن وبمشاركة اهالي زاهدان.

يذكر انه هاجم مسلحون صباح يوم الأمس السبت مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

وكان هؤلاء الارهابيون مزودين بأحزمة ناسفة حيث بادر اثنان منهم لتفجير نفسيهما.

وقد اشتبكت قوات الامن الداخلي الايراني مع هذا الفريق الارهابي الذي كان يخطط لدخول مركز شرطة زاهدان الـ16 وواجه مقاومة شرسة من قبل ضباط الشرطة مما ادى الى استشهاد اثنین من قوات الامن الداخلي الايراني ومقتل كافة عناصر هذا الفريق وفشل هذا العمل الارهابي الجبان والأعمى.

وتبنت الزمرة الارهابية التي تسمي نفسها "جيش العدل" مسؤولية الهجوم الارهابي الذي شنه 4 من مسلحيها الیوم السبت على مركز للشرطة في مدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق ايران) وانتهى بمقتل المسلحين الاربعة.

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