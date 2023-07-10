رئيسي: لا يوجود أي عوائق لتطوير العلاقات مع الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر آية الله السيد إبراهيم رئيسي ،خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير الهند الجديد لدى ايران "رودرا غوراف شريست" ، أن العلاقات بين إيران والهند عريقة وحضارية ، وقال: نحن نعمل معًا لتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية ، وليس لدينا اية عوائق وقيود في هذا المجال.

وأكد الرئيس الايراني على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ميناء تشابهار المشترك بين البلدين، وطلب من سفير الهند الجديد متابعة هذا الأمر بجدية.

من جانبه قدم سفير الهند الجديد "رودرا غوراف شريست" تهانيه للجمهورية الإسلامية الايرانية على عضويتها الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون في نفس الوقت الذي تترأس فيه بلاده هذه المنظمة، موضحا أن الحكومة الهندية تعتقد بان المستوى الحالي للتعاملات السياسية والاقتصادية بين البلدين ليست بمستوى القدرات المتبادلة القائمة، وقال: لدي مهمة لمتابعة تطوير العلاقات بين البلدين حتى تصل إلى المستوى المنشود واللائق، وسأستخدم كل قدراتي في هذا المجال.

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