  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:٣٤ م

رئيسي: لا يوجود أي عوائق لتطوير العلاقات مع الهند

رئيسي: لا يوجود أي عوائق لتطوير العلاقات مع الهند

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي خلال استقباله سفير الهند بطهران، على عدم وجود عوائق لتطوير العلاقات بين البلدين، مشددا على الإسراع في تنفيذ المشروع المشترك لتطوير ميناء تشابهار جنوب شرق البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر آية الله السيد إبراهيم رئيسي ،خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير الهند الجديد لدى ايران "رودرا غوراف شريست" ، أن العلاقات بين إيران والهند عريقة وحضارية ، وقال: نحن نعمل معًا لتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية ، وليس لدينا اية عوائق وقيود في هذا المجال.

وأكد الرئيس الايراني على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ميناء تشابهار المشترك بين البلدين، وطلب من سفير الهند الجديد متابعة هذا الأمر بجدية.

من جانبه قدم سفير الهند الجديد "رودرا غوراف شريست" تهانيه للجمهورية الإسلامية الايرانية على عضويتها الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون في نفس الوقت الذي تترأس فيه بلاده هذه المنظمة، موضحا أن الحكومة الهندية تعتقد بان المستوى الحالي للتعاملات السياسية والاقتصادية بين البلدين ليست بمستوى القدرات المتبادلة القائمة، وقال: لدي مهمة لمتابعة تطوير العلاقات بين البلدين حتى تصل إلى المستوى المنشود واللائق، وسأستخدم كل قدراتي في هذا المجال.

/انتهى/

رمز الخبر 1934861

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات