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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٧:٤٣ م

الاستخبارات الايرانية تكشف علاقة المسيء للقران الكريم "سلوان موميكا" بالموساد الاسرائيلي

الاستخبارات الايرانية تكشف علاقة المسيء للقران الكريم "سلوان موميكا" بالموساد الاسرائيلي

كشفت وزارة الامن الايرانية، عن تفاصيل العلاقة بين جهاز التجسس الصهيوني، مع العنصر المسيئ للقران الكريم في السويد "سلوان موميكا".

وأفادت وكالة مهر للأنياء، انه جاء في بيان وزارة الأمن الإيرانية: بناءً على معلومات موثوقة تم الحصول عليها وُلد "سلوان موميكا" في العراق عام 1986 وعمل في خدمة الموساد الصهيوني في عام 2019.

 بعد مكوثه في السويد يواصل عمله كمرتزق للنظام الغاصب على شكل بعثات تتناسب مع ظروفه الجديدة وإمكانية وصوله.

ومن بينها أنه في الأسابيع الأخيرة وسعيًا وراء خطة النظام الصهيوني لقمع المقاومة المشروعة لأهالي المناطق المحتلة عام 1967 والضفة الغربية.

 يقوم هذا العنصر الخائن بتنفيذ خطة مشروع أسود و هو حرق المصحف العرض المشؤوم لانتهاك حرمة المصحف الشريف تم تصميمه وتنفيذه بدقة بهدف خلق موجة إعلامية مهيمنة وتهميش أخبار الجرائم المروعة والواسعة النطاق للنظام الصهيوني في الضفة الغربية وخاصة مخيم جنين المظلوم والمقاوم.

يتبع

رمز الخبر 1934863

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