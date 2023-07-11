طالبان تحظر أنشطة السويد في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد في بيان: "بعد تدنيس القرآن الكريم والتصريح لإهانة معتقدات المسلمين، تصدر إمارة أفغانستان الإسلامية أمرا بوقف جميع الأنشطة السويدية في أفغانستان. "

منذ تولي حركة طالبان الحكومة عام 2021 ، توقفت السفارة السويدية عملها في أفغانستان.

من المحتمل أن يؤثر أمر طالبان هذا على انشطة المنظمات غير الحكومية السويدية في أفغانستان، مثل اللجنة السويدية من أجل أفغانستان، التي تضم الآلاف من عمال الإغاثة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الحضرية.

وأحرق مهاجر عراقي إلى السويد مصحفا خارج مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي مما أثار غضب العالم الإسلامي.

ولم ترد اللجنة السويدية من أجل أفغانستان بعد على طلب للتعليق على قرار طالبان. ولم تقدم حكومة طالبان تفاصيل عن المنظمات التي ستتأثر به.

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